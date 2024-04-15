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В субботнике на территории Ялтинского горно-лесного заповедника приняли участие 200 волонтёров РСО

В субботнике на территории Ялтинского горно-лесного заповедника приняли участие 200 волонтёров РСО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:47 15.04.2024

На территории Ялтинского горно-лесного заповедника по инициативе Российских студенческих отрядов и при поддержке ФГБУ «Заповедный Крым» прошел экологический субботник. В субботнике приняли участие 200 студотрядовцев из Республики Крым и других регионов нашей страны, приехавшие на Всероссийский экологический форум студенческих отрядов «ЭкоТОП». Активисты провели уборку территории, прилегающей к верхней станции канатной дороги на Ай-Петри. Долгое время здесь находились постройки, которые нарушали режим работы заповедника: торговые палатки, временные постройки для оказания услуг общественного питания и т.д. После их сноса на площадке, где они располагались, остался мусор, который волонтеры из студенческих экологических отрядов и помогли убрать.

Уже стало доброй традицией проведение весной студенческими отрядами Республики Крым экологических акций и субботников. Совсем недавно мы выезжали в Опукский природный заповедник, а сегодня мы работаем в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Совместно с дирекцией ФГБУ «Заповедный Крым» мы уделяем особое внимание эколого-просветительской работе и волонтёрской деятельности. Студенческие трудовые отряды через экологические субботники сплачиваются в команды, которые в последующем работают на трудовых проектах в летний период в системе детского оздоровления, сельского хозяйства, сервиса и гостеприимства. Надеемся, что в ближайшее время благодаря таким акциям наши ребята смогут работать также в сфере экологии и охраны природы. Во взаимодействии с «Заповедным Крымом» видим перспективы формирования и развития студенческих экологических трудовых отрядов для работы в летний период в особо охраняемых природных территориях, – рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский. 

Экологические акции проводятся на особо охраняемых природных территориях Крыма уже не первый год. Но зачастую эта работа проводится в рамках волонтерской деятельности и носит эпизодический характер. На сегодняшний день ФГБУ «Заповедный Крым» выстраивает так работу, чтобы привлечение волонтеров носило системный характер. Волонтеры, не единожды проявившие себя в экологических акциях, приглашаются уже в качестве сотрудников для осуществления трудовой деятельности в особо охраняемых природных территориях, говорит исполняющий обязанности директора ФГБУ «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов. 

В субботнике на территории Ялтинского горно-лесного заповедника приняли участие 200 волонтёров РСО В субботнике на территории Ялтинского горно-лесного заповедника приняли участие 200 волонтёров РСО В субботнике на территории Ялтинского горно-лесного заповедника приняли участие 200 волонтёров РСО В субботнике на территории Ялтинского горно-лесного заповедника приняли участие 200 волонтёров РСО

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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