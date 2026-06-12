В Судаке свободный бензин АИ‑92 и АИ‑95 Ultra появился на двух заправках

В Судаке на двух автозаправочных станциях «Атан» сегодня появился свободный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 Ultra. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.

На заправке по улице Восточное Шоссе, 2 доступно 3 тонны бензина АИ‑95 Ultra. На АЗС по улице Феодосийское шоссе, 14 – 5 тонн бензина АИ‑92.

При покупке действует ограничение. Не более 20 литров в бак транспортного средства, заправка в канистры запрещена.

источник: Московский комсомолец Крым

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