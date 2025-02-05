В Судаке задержали подозреваемого в убийстве тёщи. Супруге от него тоже досталось

В течение часа 44-летний житель г. Феодосии задержан оперативниками в том же селе. Полицейские изъяли у мужчины орудия преступления и денежные средства в сумме 169 000 рублей, которые принадлежали пожилой женщине.

Собранные сотрудниками материалы переданы в органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым