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Иллюстрация: Sputnik

В Судаке задержали подозреваемого в убийстве тёщи. Супруге от него тоже досталось

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:33 05.02.2025

В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку поступило сообщение от 44-летней жительницы с. Лесное, которая сообщила о ранении в результате нападения и угрозе ее жизни со стороны бывшего супруга.

Женщина рассказала полицейским, что в ее дом через окно, выдавив стеклопакет, проник бывший супруг с которым у нее произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате мужчина нанес ей удар ножом в область шеи, но женщина смогла покинуть дом и обратиться за помощью, однако в доме по-прежнему оставалась 72-летняя мать заявительницы. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили труп пожилой женщины и незамедлительно приступили к поиску подозреваемого, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

В течение часа 44-летний житель г. Феодосии задержан оперативниками в том же селе. Полицейские изъяли у мужчины орудия преступления и денежные средства в сумме 169 000 рублей, которые принадлежали пожилой женщине.

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Собранные сотрудниками материалы переданы в органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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