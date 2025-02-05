В Судаке задержали подозреваемого в убийстве тёщи. Супруге от него тоже досталось

В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку поступило сообщение от 44-летней жительницы с. Лесное, которая сообщила о ранении в результате нападения и угрозе ее жизни со стороны бывшего супруга.
Женщина рассказала полицейским, что в ее дом через окно, выдавив стеклопакет, проник бывший супруг с которым у нее произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате мужчина нанес ей удар ножом в область шеи, но женщина смогла покинуть дом и обратиться за помощью, однако в доме по-прежнему оставалась 72-летняя мать заявительницы. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили труп пожилой женщины и незамедлительно приступили к поиску подозреваемого, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
В течение часа 44-летний житель г. Феодосии задержан оперативниками в том же селе. Полицейские изъяли у мужчины орудия преступления и денежные средства в сумме 169 000 рублей, которые принадлежали пожилой женщине.
Собранные сотрудниками материалы переданы в органы Следственного комитета.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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