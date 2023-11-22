В судакских сёлах срываются сроки сдачи ФАПов. Подрядчик «нахватал» объектов, а стройки затягиваются

Крымская прокуратура требует привлечь к административной ответственности недобросовестного подрядчика. Речь идет о строительстве ФАпов в судакских сёлах. Установлено, что государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница» заключены государственные контракты на выполнение работ по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Переваловка, Солнечная Долина, Дачное, Лесное и Веселое. Срок исполнения контрактов был запланирован на апрель 2023 года, однако подрядной организацией работы своевременно выполнены не были.

Ввиду выявленных нарушений прокурор в отношении юридического лица вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), которые находятся на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время работы на объектах продолжаются. Стройки затягиваются, хотя все они уже «на завершающем этапе».