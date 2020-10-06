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В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»

В Судакской крепости — межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 12:33 06.10.2020

Межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура» из фондов Музея истории и археологии ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия» открылась в Консульском замке Судакской крепости.

На выставке экспонируются предметы, выявленные в результате археологических исследований Старокрымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, начавшихся в 1978 г. под руководством доктора исторических наук Марка Крамаровского. За это время в Старом Крыму и его окрестностях были исследованы практически все известные архитектурные памятники: мечеть хана Узбека 1314 года, так называемая мечеть Бейбарса, руины Куршум-джами (Свинцовая мечеть), остатки крепостных башен и стен, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»

В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»

В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»

Экспозиция, отмечают специалисты, знакомит посетителей с материальной культурой Золотой Орды. Среди представленных экспонатов фрагменты архитектурных объектов и керамических труб, облицовочной плитки и внутреннего декора, обнаруженные при раскопках мавзолея. Присутствуют разнообразные керамические сосуды, которые были изготовлены в местных и зарубежных ремесленных мастерских. Изделия из металла и нумизматический материал позволяют более глубже представить административно-хозяйственную жизнь Солхата. Дополняет выставку иллюстративный ряд, повествующий о жизни и быте средневекового городища. В совокупности эти предметы дают представление о развитии средневекового Солхата, характеризуют его материальную и духовную культуру в золотоордынский период.

В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Судакской крепости - межмузейная выставка «Средневековый Солхат: история и культура»

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