В судакском Историческом музее открыта новая выставка к 90-летию совхоза-завода «Долина Роз»

В судакском Историческом музее (Бывший особняк Функа) состоялось открытие новой выставки «Магия ароматов», посвященной 90-летию совхоза-завода «Долина Роз». Как отметила директор Музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана Емец, выставка – это дань уважения всем работникам предприятия, кто приумножал его славу, добивался высоких результатов в труде.

Представленная экспозиция включает копии учредительных документов и приказов из республиканского и муниципального архивов, фотографий, образцы современной продукции. Копия картины известного советского художника Георгия Мелехова «Портрет бригадира крымского эфиромасличного совхоза «Долина Роз» Веры Репичевой» отразила трудовые будни прославленного предприятия. Особое внимание уделено одному из директоров совхоза-завода 1960-х годов, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Козенцеву, — рассказали в министерстве культуры РК.

Выставка демонстрируется до 31 января.

СПРАВКА: эфиромасличный совхоз-завод «Долина Роз» основан в 1931 в Ай-Савской долине. Завод выращивал техническую розу, лаванду. На судакских плантациях была широко представлена казанлыкская роза. Розовое и лавандовое масло направлялось на парфюмерные фабрики: «Новая заря» (Москва) и «Северное сияние» (Ленинград). Совхоз выпускал розовое масло «Абсолю» (высший сорт) и гидродистилляционное – в общей сложности до 200 кг при благоприятных погодных условиях, а также до полутора тонн лавандового масла. Розовое масло употреблялось в парфюмерной промышленности и кондитерском производстве, лавандовое масло – для парфюмерии, фармакологии, фаянсовой и стекольной промышленности. Совхоз-завод «Долина Роз» освоил производство масла из соцветий табака, был пионером в возделывании эфиромасличной полыни, выращивал полынь лимонную и таврическую, проводил успешные опыты по переработке дубового мха и получению ценного масла из хвои.

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