В Судакской крепости представлен новый выставочный проект «Кувшины и кумганы VIII-XV вв.»

Выставка продолжит работу до 30 июля.

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» при поддержке министерства культуры Республики Крым открылась выставка «Кувшины и кумганы VIII-XV вв.». Экспозиция включает уникальные экспонаты из фондов музея-заповедника, обнаруженные в ходе археологических экспедиций разных лет.

Открывая выставку, с приветственным словом обратилась к присутствующим заместитель директора музея-заповедника Валерия Воротилова. Первую кураторскую экскурсию по новой выставке провела специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника Татьяна Конова. Она познакомила гостей с уникальными экспонатами – средневековыми кувшинами и кумганами, их ключевыми характеристиками, особенностями изготовления и использования в быту.

Гончары Сугдеи-Солдайи занимались местным производством кувшинов, но население средневекового города также пользовалось и привозной продукцией византийского, средиземноморского, константинопольского, трапезундского, золотоордынского и турецкого производства. Посуду часто брали с собой в дорогу, и поэтому фрагменты средневековых судакских горшков и кувшинов находят археологи на раскопках в Каффе, Балаклаве, Азаке, Закубанье, Задонье, Маджаре и Сарае, — рассказали организаторы выставки.

Представленные предметы находят аналогии среди производства средневековой керамики Таврики и свидетельствуют о сохранении постоянных торговых контактов с народами Северного Кавказа, Византии и Османской Империи.

Выставка продолжит работу до 30 июля.

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.

С тегами: выставки в Крыму