В связи с наступающим туристическим сезоном на Крымском мосту увеличат количество постов досмотра

Крымский мост полностью готов к росту транспортной нагрузки.

В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов и работающих в этих зонах специалистов. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов в ходе интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Аксёнов подчеркнул, что мост полностью готов к увеличению транспортной нагрузки, связанной с ростом туристического потока. Пункты досмотра оснащены всем необходимым, в том числе индивидуальными обнаружителями опасных и запрещенных веществ.

Совместно с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным на последнем совещании в пятницу еще раз обсудили детали с вовлеченными в досмотровую работу службами. Как и прежде, наш целевой показатель по времени прохождения моста в период максимальной загрузки – один час, – сказал Глава Крыма.

Кроме того, по словам Главы Республики, отработаны все вопросы по обеспечению безопасности важного транспортного сооружения.

Никаких угроз для граждан нет. Люди могут беспрепятственно проезжать по мосту. Понятно, что очереди могут возникнуть в случае временной остановки движения автотранспорта из-за сигнала о ракетной опасности. В таком случае время ожидания увеличится в среднем на 40-50 минут, – отметил Аксёнов.

Он также напомнил, что по Крымскому мосту могут проезжать только легковые автомобили. Грузовой транспорт должен пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом, ведущим в Крым из Ростовской области через новые регионы России.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.