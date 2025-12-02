В сёлах Котельниково и Ровное Красногвардейского района теперь есть новые врачебные амбулатории

Новые амбулатории оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи и комфортной работы медиков: медицинским оборудованием, в том числе стоматологическими установками, укладками для оказания экстренной и неотложной помощи, компьютерной техникой, мебелью. В зданиях обеспечено соблюдение условий доступной среды для маломобильных групп населения.

К врачебной амбулатории села Ровное на медицинское обслуживание прикреплено 4 007 человек, а к амбулатории села Котельниково – 1 276 человек.

Реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» позволяет приблизить медицинскую помощь к жителям сельских территорий, повысить доступность и качество первичной медико‑санитарной помощи, а также создать комфортные и безопасные условия для работы медицинских специалистов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК