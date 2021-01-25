В Татьянин день Владимир Путин пообщался в режиме онлайн со студентами, в том числе из Крыма

В Татьянин день Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с представителями университетов и других высших учебных заведений Казани, Самары, Смоленска, Уфы, Крыма, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Саранска. Нас, конечно, интересует, кто на этой встрече представлял Крым и о чем говорил крымчанам Путин.

Итак, Крым представляла Лея Сорокина, студентка шестого курса Первого медицинского факультета Крымского федерального университета им. Вернадского. Она рассказала Главе государства, что помимо учебной деятельности активно участвует в общественной и научно-исследовательской жизни университета, работает в одной из клиник Симферополя, а также в крупнейшей в Крыму Центральной научно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии.

Мы все, несомненно, гордимся успехами наших российских ученых в сфере разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции. Мы с моими коллегами в лаборатории также создали один из вариантов вакцины от COVID-19, для которой сейчас проводим доклинические испытания. Несомненно, Россия в области генетики и микробиологии может стать лидером в сфере технологий в мире. Владимир Владимирович, на ваш взгляд, для лидерства в сфере технологий достаточно несколько крупных центров в стране или важно развивать науки о жизни одновременно в большом количестве университетов? – задала вопрос Президенту крымская студентка.

Владимир Путин ответил так:

Тема чрезвычайно важная и очень интересная. Я Вас тоже поздравляю с выбором этой темы. Науки о жизни – это просто захватывает. Что хотел бы сказать? Конечно, даже в крупных (я только что сказал об этом применительно к другой теме) учебных научных центрах провести подготовку специалистов по полному циклу практически невозможно, очень сложно во всяком случае. Поэтому нам, конечно, нужна сетевая работа по всей стране и в плане подготовки кадров, и в плане взаимодействия специалистов между собой. Вы упомянули вакцину. Ваше учебное заведение, ваш университет тоже в числе одного из 13-ти наших научно-образовательных центров, которые занимаются подготовкой вакцины. Уже несколько у нас зарегистрировано, пользуются все большим и большим доверием, востребованы все больше и больше не только в нашей стране, но и за границей. Кстати говоря, то, что за границей востребовано, это тоже нам на пользу, не только для того, чтобы рынки какие-то захватывать, что не вредно. Но, самое главное, когда они там получают разрешение, они ведь тоже проходят определенную апробацию, определенную проверку. Это тоже имеет значение и для нашего потребителя. Я считаю, что это чрезвычайно важно – работать по всей стране. У нас, например, сейчас создается три крупнейших мирового класса центра генетических исследований. Так мы будем стараться выстраивать работу и по другим направлениям. Так что, отвечая на Ваш вопрос, а Ваше учебное заведение – это очень уважаемое учебное заведение, с хорошей историей и с высококлассными преподавателями. Думаю, что мы будем действовать именно таким образом, потому что в Вашем вопросе уже есть и какой-то подтекст, связанный с ответом. Без всяких сомнений, будем стараться работать по всей стране. В одном центре или в двух-трех подготовить нужные нам кадры или решить определенную задачу невозможно. Мы так и выстраиваем свою работу, так и будем делать дальше.

Президент поинтересовался, где собирается работать будущая выпускница КФУ.

Хочу продолжить обучение в ординатуре по специальности «Аллерголог-иммунолог», также не заканчивать свою научную стезю и продолжить обучение в дальнейшем в аспирантуре, и, конечно же, развить биотехнологическое направление, наверное, не только в рамках Республики Крым, но и в рамках Российской Федерации, — ответила Лея Сорокина.

Владимир Путин отметил, что выбранное девушкой направление «высокотехнологичное, но и коммерциализированное».

Здесь есть, чем заниматься и в науке, и на наших крупных предприятиях, в крупном бизнесе. Очень перспективное и чрезвычайно интересное дело. Я желаю Вам успехов. Всего хорошего, — резюмировал Президент.

Фото: kremlin.ru