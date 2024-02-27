В Технопарке «ИТ Крым» провели митап по повышению личностной эффективности и развитию soft skills ИТ-специалистов

В Технопарке «ИТ Крым» прошел митап, посвященный развитию «мягких» навыков – перед участниками выступили опытные спикеры, среди которых: системный аналитик ПСБ Юлия Ющик, бизнес-аналитик и консультант Ксения Стрекалова, бизнесмен Дмитрий Филиппов.

В рамках мероприятия эксперты и участники обсудили важные для любого специалиста темы развития гибких навыков. Юлия Ющик рассказала о методах, которые помогают выявить сильные и слабые стороны тестируемого. Ксения Стрекалова поделилась практическим опытом влияния окружения на достижения и уровень эффективности. Кроме того, бизнес-тренер поделилась лайфхаками о правильном тайм-менеджменте, распорядке дня и способах повышения концентрации при выполнении задач. О методах борьбы с тревожностью и способах сохранения нейтрального уравновешенного состояния рассказал Дмитрий Филиппов.

Одной из важнейших задач Технопарка “ИТ Крым” явялется формирование и развитие комьюнити ИТ-профессионалов полуострова. Как показывают многочисленные исследования, одним из ключевых запросов современного работодателя к ИТ-специалисту является, помимо базовой технической экспертизы, развитые “мягкие” навыки. Внимательно отслеживая тренды ИТ-отрасли, Технопарк старается интегрировать актуальный запрос к сфере в собственную обучающую программу. Именно так родилась идея о проведении митапа, посвященного развитию soft skills, – рассказал генеральный директор Технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Зеленский.

По словам Дмитрия Зеленского, Технопарк «ИТ Крым» – это экосистема, которая стремится обеспечить своих резидентов, гостей и ИТ-комьюнити Севастополя действительно актуальной повесткой, способствующей повышению квалификации и разностороннему развитию.

Актуальное расписание мероприятий Технопарка «ИТ Крым» публикуется в социальных сетях ИТ-кластера: VK , ТГ .