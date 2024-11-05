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В текущем году 200 севастопольских семей направили средства материнского капитала на оплату детского сада
фото: pikist.com

В текущем году 200 севастопольских семей направили средства материнского капитала на оплату детского сада

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:48 05.11.2024

В Отделении СФР по г. Севастополю отмечают: с помощью средств материнского капитала можно оплатить услуги по содержанию и образованию детей не только в государственных учреждениях, но и в частных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей.

Например, материнским капиталом можно оплатить пребывание любого ребенка в семье в детском саду или его занятия в дополнительных кружках и секциях, в том числе по подготовке к школе. При этом дожидаться трехлетия малыша, на которого получен сертификат, не нужно. Единственное условие — организации и индивидуальные предприниматели должны находиться на территории РФ и иметь лицензию на образовательную деятельность. После того, как владелец сертификата заключит с организацией или индивидуальным предпринимателем договор, достаточно подать заявление на портале госуслуг и указать сведения из договора на оказание образовательных услуг. Всю необходимую информацию специалисты Отделения Социального фонда по Севастополю запросят самостоятельно, — поясняют специалисты. 

Также заявление можно подать в любом отделении МФЦ или в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Севастополю. При себе нужно иметь паспорт и заверенную копию договора об оказании услуг.

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источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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