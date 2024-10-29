В текущем году Отделение СФР по Севастополю проактивно оформило более 2 тысяч СНИЛС новорожденным

В этом году Отделение Социального фонда России по Севастополю беззаявительно открыло новорожденным 2089 индивидуальных лицевых счетов. С 2020 года оформление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на новорожденных проходит проактивно — без подачи заявления от родителей.
Отделение СФР по Севастополю открывает лицевой счет ребенка на основании сведений, поступивших из ЗАГСа. Информация о номере счета ребенка появляется в личном кабинете родителей на портале госуслуг.
Номер лицевого счета малыша необходим для получения полиса по обязательному медицинскому страхованию, для прикрепления к поликлинике, принятия в детский сад, оформления различных социальных выплат. Взрослым СНИЛС нужен для трудоустройства на работу и формирования будущей пенсии, — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Севастополю Елена Гайворонская.
Важно, чтобы все данные, указанные на портале в личном профиле родителей, а также данные, поступившие из ЗАГСа в региональное Отделение Социального фонда России, соответствовали друг другу. Для этого при смене фамилии необходимо обновить данные на портале, чтобы сведения о СНИЛС ребенка оперативно отразились в личном кабинете.
Если ребенок был усыновлен, а также если у родителя нет подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, для получения СНИЛС необходимо обратиться с паспортом и свидетельством о рождении ребенка в любую клиентскую службу Отделения СФР по Севастополю или в МФЦ. Страховой номер предоставляется в день обращения.
Подробную консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01. Специалисты Отделения СФР по Севастополю принимают звонки с понедельника по четверг с 09:00-18:00 и в пятницу — с 09:00-16:45 без перерыва.
Социальные сети Отделения СФР по Севастополю: vk.com/sfr.sevastopol, t.me/SFR_Sevastopol, ok.ru/sfr.sevastopol.
источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю
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