В текущем году Отделение СФР по Севастополю возместит расходы на охрану труда 96 работодателям

96 предприятий города обратились в Севастопольское Отделение Социального фонда России за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Всего в этом году ОСФР направит на финансирование мероприятий по охране труда свыше 16 миллионов рублей, из которых:
- 6,6 миллиона рублей — на проведение периодических медицинских осмотров;
- 5,6 миллиона — на приобретение средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда;
- 3,1 миллиона — на обеспечение работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда, бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов;
- 627 тысяч рублей — на проведение специальной оценки условий труда;
- 335 тысяч — на обучение по охране труда.
Ежегодно у всех работодателей, которые перечисляют взносы в Социальный фонд России, есть возможность компенсировать расходы на мероприятия по охране труда. Для возмещения расходов страхователям необходимо обратиться в Отделение Социального фонда по месту регистрации с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, не позднее 15 декабря 2023 года.
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