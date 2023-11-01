В текущем году Отделение СФР по Севастополю возместит расходы на охрану труда 96 работодателям

96 предприятий города обратились в Севастопольское Отделение Социального фонда России за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Всего в этом году ОСФР направит на финансирование мероприятий по охране труда свыше 16 миллионов рублей, из которых:

6,6 миллиона рублей — на проведение периодических медицинских осмотров;

5,6 миллиона — на приобретение средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда;

3,1 миллиона — на обеспечение работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда, бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов;

627 тысяч рублей — на проведение специальной оценки условий труда;

335 тысяч — на обучение по охране труда.

Ежегодно у всех работодателей, которые перечисляют взносы в Социальный фонд России, есть возможность компенсировать расходы на мероприятия по охране труда. Для возмещения расходов страхователям необходимо обратиться в Отделение Социального фонда по месту регистрации с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, не позднее 15 декабря 2023 года.