В торговых точках Крыма накануне курортного сезона установлены около 2000 платёжных терминалов

Банк РНКБ отмечает активный спрос среди крымских предпринимателей на установку платежных терминалов в торговых точках перед началом курортного сезона. В апреле и мае текущего года банк установил около 2 тысяч терминалов, таким образом, общее количество устройств для оплаты покупок банковскими картами на территории Республики Крым и г. Севастополя на сегодняшний день составляет более 45 тысяч устройств. По данным банка, в апреле-мае 2022 года объем безналичных расчетов в сети pos-терминалов РНКБ увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил около 38 млрд рублей. Большая часть платежей осуществляется с помощью карт национальной платежной системы «Мир», при этом 93% платежей осуществляется бесконтактным способом.

Совершать покупки и оплачивать услуги по безналичному расчету жители и гости полуострова могут как в небольших торговых точках, так и в крупнейших супермаркетах Крыма, а также в аптеках, на АЗС, в магазинах бытовой и строительной техники и пр. Кроме того, активным спросом по-прежнему пользуется установка платежных терминалов в устройствах самообслуживания – кофейных торговых автоматах, паркоматах, на мойках самообслуживания и т.п. С начала года в таких точках было установлено 323 платежных терминала.

В мае среднедневное количество транзакций в торговых терминалах банка составило 1,3 млн в день, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы прогнозируем прирост этого показателя в летние месяцы. В сети платежных терминалов РНКБ можно использовать карты всех российских банков, и гости полуострова активно используют возможность рассчитываться безналичным способом.

Напомним, с февраля 2023 года клиенты РНКБ, ВТБ и «Открытия» могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций благодаря объединению банкоматных сетей. Общее число доступных для клиентов банкоматов составляет около до 20 тысяч. При этом лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

источник: пресс-служба РНКБ

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