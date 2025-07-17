В Центре инновационно-образовательных технологий Артека завершают фасадные работы

В здании Центра инновационно-образовательных технологий, строящегося на территории лагеря «Солнечный» Международного детского центра «Артек» в Крыму, завершается устройство фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Сейчас в стране уделяется большое внимание развитию инфраструктуры для детей. Один из хороших примеров — детский центр «Артек». Это уникальное пространство, где дети получают не только качественный отдых, но и возможность раскрыть свой потенциал, найти друзей со всей страны и вдохновиться на новые свершения. По поручению Президента России Владимира Путина в Международном детском центре «Артек» строится и реконструируется ряд современных объектов. Так, до конца 2025 года планируется завершить строительство одного из самых крупных и значимых объектов – Центра инновационно-образовательных технологий площадью более 27 тыс. кв. метров. Сейчас там строители завершают устройство фасадов, — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Центр рассчитан на 1200 учащихся. Помимо учебных классов там появятся артистические и репетиционные залы, амфитеатр, современные мастерские, универсальный зал на 700 мест и многое другое.

Сейчас в здании также ведутся работы по отделке помещений, устройству внутренних инженерных коммуникаций, монтажу технологического оборудования и благоустройству территории.

В июне 2025 года, к 100-летнему юбилею «Артека», мы завершили строительство двух спальных корпусов на 1000 мест, расположенных также на территории лагеря «Солнечный». Общая площадь зданий составляет более 40 тыс. кв. метров. Объекты уже введены в эксплуатацию. Помимо этого, обустроены набережные, созданы новые прогулочные зоны с местами отдыха, — отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Возведение и реконструкция объектов капитального строительства МДЦ «Артек» проводятся в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»

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