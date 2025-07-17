Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Центре инновационно-образовательных технологий Артека завершают фасадные работы
Новости Республики
В Центре инновационно-образовательных технологий Артека завершают фасадные работы
фото: пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»

В Центре инновационно-образовательных технологий Артека завершают фасадные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 17.07.2025

В здании Центра инновационно-образовательных технологий, строящегося на территории лагеря «Солнечный» Международного детского центра «Артек» в Крыму, завершается устройство фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Сейчас в стране уделяется большое внимание развитию инфраструктуры для детей. Один из хороших примеров — детский центр «Артек». Это уникальное пространство, где дети получают не только качественный отдых, но и возможность раскрыть свой потенциал, найти друзей со всей страны и вдохновиться на новые свершения. По поручению Президента России Владимира Путина в Международном детском центре «Артек» строится и реконструируется ряд современных объектов. Так, до конца 2025 года планируется завершить строительство одного из самых крупных и значимых объектов – Центра инновационно-образовательных технологий площадью более 27 тыс. кв. метров. Сейчас там строители завершают устройство фасадов, — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Центр рассчитан на 1200 учащихся. Помимо учебных классов там появятся артистические и репетиционные залы, амфитеатр, современные мастерские, универсальный зал на 700 мест и многое другое.

Узнайте больше:  Крым получит более 675 млн рублей из федерального бюджета на создание модульных гостиниц

Сейчас в здании также ведутся работы по отделке помещений, устройству внутренних инженерных коммуникаций, монтажу технологического оборудования и благоустройству территории.

В июне 2025 года, к 100-летнему юбилею «Артека», мы завершили строительство двух спальных корпусов на 1000 мест, расположенных также на территории лагеря «Солнечный». Общая площадь зданий составляет более 40 тыс. кв. метров. Объекты уже введены в эксплуатацию. Помимо этого, обустроены набережные, созданы новые прогулочные зоны с местами отдыха, — отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Возведение и реконструкция объектов капитального строительства МДЦ «Артек» проводятся в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x