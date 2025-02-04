В центре Севастополе начнётся ремонт подпорных стен — схема движения транспорта на этот период

На заседании Правительства Севастополя под председательством Михаила Развожаева рассмотрели вопрос организации движения транспорта на время проведения работ.

Департамент транспорта и ГКУ «Дирекция» по поручению губернатора Михаила Развожаева сейчас размещают схемы движения в салонах транспортных средств.

Автобусы малого класса пойдут по улицам Демидова и Шмидта. Сегодня там начался ремонт — брусчатку временно заменят на бетонное основание. Эти работы завершатся до начала капремонта на Адмирала Октябрьского.

Автобусы среднего и большого класса пойдут в объезд через улицы Гоголя и Капитанскую. Обращаем внимание, что улица Капитанская будет открыта исключительно для общественного транспорта, с соблюдением всех мер безопасности.

Движение в центр города от площади Восставших пойдет по 5-й Бастионной, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения.

Из центра города движение пойдет преимущественно по Капитанской – сюда автобусы будут выезжать от Центрального рынка по Одесской улице и Крепостному переулку. Затем часть автобусов пойдет на площадь Восставших через улицы Адмирала Владимирского и 6-ю Бастионную, а часть пойдет на Пожарова через улицы Карантинную и Салтыкова-Щедрина.

Троллейбусы будут обходить участок, где идет ремонт, по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения от площади Ушакова по центральному кольцу города и обратно.

Автобусы, связывающие улицу Пожарова и проспект Генерала Острякова, в сторону 5-го километр будут идти через 5-ю Бастионную, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя, а обратно — по улицам Нины Ониловой, Хрусталева, Кожанова, Ковпака, Льва Толстого, Пирогова и 5-я Бастионная.

Краткая информация по маршрутам: