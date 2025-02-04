Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В центре Севастополе начнётся ремонт подпорных стен — схема движения транспорта на этот период
Новости Республики
В центре Севастополе начнётся ремонт подпорных стен - схема движения транспорта на этот период
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В центре Севастополе начнётся ремонт подпорных стен — схема движения транспорта на этот период

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:07 04.02.2025

На заседании Правительства Севастополя под председательством Михаила Развожаева рассмотрели вопрос организации движения транспорта на время проведения работ.

Департамент транспорта и ГКУ «Дирекция» по поручению губернатора Михаила Развожаева сейчас размещают схемы движения в салонах транспортных средств.

Автобусы малого класса пойдут по улицам Демидова и Шмидта. Сегодня там начался ремонт — брусчатку временно заменят на бетонное основание. Эти работы завершатся до начала капремонта на Адмирала Октябрьского.

Автобусы среднего и большого класса пойдут в объезд через улицы Гоголя и Капитанскую. Обращаем внимание, что улица Капитанская будет открыта исключительно для общественного транспорта, с соблюдением всех мер безопасности.

Движение в центр города от площади Восставших пойдет по 5-й Бастионной, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения.

Из центра города движение пойдет преимущественно по Капитанской – сюда автобусы будут выезжать от Центрального рынка по Одесской улице и Крепостному переулку. Затем часть автобусов пойдет на площадь Восставших через улицы Адмирала Владимирского и 6-ю Бастионную, а часть пойдет на Пожарова через улицы Карантинную и Салтыкова-Щедрина.

Троллейбусы будут обходить участок, где идет ремонт, по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения от площади Ушакова по центральному кольцу города и обратно.

Автобусы, связывающие улицу Пожарова и проспект Генерала Острякова, в сторону 5-го километр будут идти через 5-ю Бастионную, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя, а обратно — по улицам Нины Ониловой, Хрусталева, Кожанова, Ковпака, Льва Толстого, Пирогова и 5-я Бастионная.

Краткая информация по маршрутам:

– по Капитанской пойдут маршруты: 4, 16, 22, 30, 84, 109, 110;

– по Шмидта и Демидова пойдут маршруты: 4, 83, 112;

– по Гоголя (в оба направления: 73, 77, 95, 105, 107, 195).

Сокращенные схемы движения:

– автобусный маршрут №10 — до Восставших;

– автобусный маршрут №31 — до Новороссийской;

– автобусный маршрут №85 — по Руднева, Гидрографической, Токарева, Шабалина, Хрусталева (без заезда на Ушакова)

– троллейбусный маршрут №5 — до Восставших.

Для пассажиров этих четырех маршрутов будет организована бесплатная бесшовная пересадка на другие маршруты по картам ЕГКС.

Схемы движения транспорта можно найти — ЗДЕСЬ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x