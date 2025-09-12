В туристско-информационных центрах Севастополя получили консультацию более 30 тысяч человек

Туристско-информационные центры (ТИЦ) Севастополя, функционирующие как структурное подразделение Центра развития туризма, помогают жителям и гостям города ориентироваться в туристическом многообразии региона. В 2025 году консультации о туристском потенциале Севастополя получили более 30 тысяч человек — как в самих центрах, так и через удаленные каналы связи.

Одним из ключевых событий стало открытие нового ТИЦ в Парке Победы. Центр быстро завоевал популярность среди туристов. Всего в Севастополе работает пять туристско-информационных центров, включая мобильный.

Особое внимание уделяется просветительской работе со школьниками. Для школьников разработаны новые экскурсионные программы, в том числе квест «В поисках секретного шифра адмирала», а также обновлены уже популярные экскурсии «Город у моря» и «Наследие адмирала Лазарева». Для студентов создана экскурсия-квест «Тайны чумного города», основанная на реальной детективной истории.

Научно-исследовательский отдел ТИЦ проводит анкетирование для составления портрета туриста, что позволяет лучше понять потребности и предпочтения посетителей. В этом году в работе активно участвовали ГШТО, что стало важным шагом в развитии образовательных программ для школьников. На протяжении более трех лет ГШТО предоставляет возможность учащимся исследовать природные и исторические объекты Севастополя.

