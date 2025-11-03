В учебно-лабораторных корпусах КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе стартовали фасадные работы

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:02 03.11.2025

В двух учебно-лабораторных корпусах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе начались работы по устройству фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Всего «Единый заказчик» завершит строительство пяти учебно-лабораторных корпусов вуза общей площадью более 46 тыс. кв. метров. Сейчас на двух из них — здании Института иностранной филологии и корпусе Архитектурно-строительной академии ведутся работы по устройству вентилируемого фасада. Также на объектах строители выполняют работы по устройству внутренних электрических сетей, сетей отопления, вентиляции, а также проводят установку перегородок из гипсокартонных изделий и оконных блоков, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что завершить строительство корпусов и оснастить их современным технологическим оборудованием планируется в 2027 году.

В здании учебного корпуса Института иностранной филологии появятся лекционные аудитории, компьютерные классы, деканат, кабинеты директора и заведующих кафедр, преподавательские, координационный центр международной деятельности, а также центр языковых культур малых народов Крыма и другие помещения.

Пристраиваемое здание Архитектурно-строительной академии будет предназначено для обучения студентов и аспирантов.  Там разместят учебно-лабораторные и компьютерные классы, лекционную аудиторию на 140 мест, а также помещения служебного назначения.

В пресс-службе компании также напомнили, что для студентов вуза строятся два новых общежития на 250 и 450 мест. Планируется, что оба здания будут введены в эксплуатацию уже в 2025 году.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, шесть колледжей, академию и техникум. Более 23 тысяч студентов из России и зарубежных стран обучаются там по программам высшего и среднего профессионального образования в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и архитектуры и др.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

