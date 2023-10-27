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В учебном центре подготовки военных спасателей г.Севастополя освятили знамена и шевроны

В учебном центре подготовки военных спасателей г.Севастополя освятили знамена и шевроны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:06 27.10.2023

В  севастопольском учебном  центре  подготовки военных спасателей  и водолазных специалистов  ВМФ России (занятия проводятся на базе кафедры водолазной и специальной подготовки Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова) произошло знаменательное событие. Борис  Корчевников – телеведущий, генеральный директор первого общественного православного телеканала «Спас», передал в дар учебному центру стяги и шевроны с Нерукотворным Образом Господа нашего Иисуса Христа.

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Чин освящения знамен и шевронов совершил настоятель храма Архистратига Божия Михаила протоиерей Игорь Тышкевич. После молебна отец Игорь обратился ко всем военным с пастырским словом, поздравил с таким приобретением, пожелал укрепления веры и помощи Божией, и всех присутствующих окропил святой водой.

В учебном центре подготовки военных спасателей г.Севастополя освятили знамена и шевроны В учебном центре подготовки военных спасателей г.Севастополя освятили знамена и шевроны

источник: пресс-служба Севастопольского благочиния

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