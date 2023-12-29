В уходящем году севастопольцы оставили более 70 тысяч онлайн-обращений к органам власти

На прошедшей неделе, с 18 по 24 декабря, специалисты Центра управления регионом зафиксировали больше 1 500 сообщений от жителей Севастополя. В социальных сетях поступило 1 252 комментария, на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – 453. Среди популярных тем – традиционные благоустройство, дороги и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство.

Также в ЦУРе подвели итоги за год. В 2023-м севастопольцы оставили больше 70 тысяч обращений к органам власти в Интернете.

В топ-5 тем входят:

благоустройство дворов и общественных пространств;

ремонт дорог и работа общественного транспорта;

здравоохранение;

ЖКХ;

образование.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным, в Севастополе в этом году ремонтировали скверы и общественные зоны – всего семь городских пространств. После новостей об открытии уже благоустроенных территорий пользователи соцсетей интересовались планами по обустройству скверов возле их домов.

Также жители города сообщали, где необходимо провести уборку, отремонтировать детские площадки и уличное освещение. Например, только на прошедшей неделе по просьбам севастопольцев фонари отремонтировали на улицах Гвардейской, Народных Ополченцев, Пьянзина, Громова и других.

За этот год специалистам городских служб удалось решить сотни проблем севастопольцев благодаря работе с онлайн-обращениями. Некоторые из них носят сезонный характер. Так, осенью, например, жители города спрашивали о готовности домов к отопительному сезону, рассказывали, в каких подвалах многоэтажек нужно навести порядок, сообщали об отключениях воды или электроэнергии.

Кроме того, горожане задавали много вопросов после презентации новой маршрутной сети на будущий год, писали о состоянии дорог, планах по их ремонту и строительству.

На протяжении всего года севастопольцы также интересовались строительством объектов здравоохранения, благодарили за открытие новой поликлиники в Казачьей бухте и амбулатории на Фиоленте.

Помимо этого, жители города писали о ремонтах школ и детских садов, спрашивали о путёвках в детские оздоровительные лагеря, задавали вопросы о переводе детей в другие образовательные организации.

Напомним, обращения по теме ЖКХ, уличного освещения, благоустройства можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно в комментариях на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

Комментарии по теме медицины можно оставлять в аккаунтах департамента здравоохранения Севастополя:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в соцсетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.