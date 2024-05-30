В Управлении Минюста России по Севастополю прошло заседание Координационного совета﻿

Президент Нотариальной палаты города Севастополя приняла участие в заседание Координационного совета в Управлении Минюста России по Севастополю. В ходе деловой встречи были рассмотрены проблемные аспекты взаимодействия Управления ФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю с органами государственной власти по вопросам реализации Закона о пробации (Федеральный закон от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации»), обсуждалась Концепция развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 года в части расширения сети исправительных центров.

Также собравшиеся обсудили и согласовали план работы Координационного совета на второе полугодие 2024 года. По всем направлениям деятельности членами Координационного совета приняты согласованные решения, направленные на позитивное разрешение вышеуказанных вопросов. источник: Нотариальная палата Севастополя