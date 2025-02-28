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В Управлении Минюста России по Севастополю состоялся семинар с представителями НКО по работе с порталом Минюста России﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Управлении Минюста России по Севастополю состоялся семинар с представителями НКО по работе с порталом Минюста России﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 17:22 28.02.2025

27 февраля управляющий делами Нотариальной палаты горда Севастополя Марина Кот приняла участие в совещании для представителей некоммерческих организаций на тему: «Возможности, порядок предоставления ежегодной отчётности, размещения Устава некоммерческой организации на информационном ресурсе Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Занятие провела начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции РФ по Севастополю Анна Шабалина.

В своем вступительном слове Анна Алексеевна отметила, что Минюста России взял курс на модернизацию цифровых сервисов и упрощение административного регулирования. В рамках этой деятельности запущен новый Портал Минюста России (nco.minjast.gov.ru) и первоочередной обязанностью каждой некоммерческой организации на сегодняшний день является зарегистрироваться на Портале, создав свою учетную запись.

Вторая задача, которую необходимо выполнить до 1 апреля, — разместить на информационном ресурсе Минюста России Устав НКО.

Третья задача должны быть реализована до 15 апреля — разместить отчеты о деятельности НКО в 2024 году на портале Минюста. Эта обязанность распространяется не на все НКО, но является обязанностью нотариальной палаты.

После разъяснений представителя Минюста, собравшиеся слушатели обменялись уже имеющимся опытом работы с данным Порталом.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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