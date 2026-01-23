В Управлении Росреестра по РК разъяснили порядок возврата госпошлины за регистрацию недвижимости

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым разъяснили порядок возврата излишне (ошибочно) уплаченной государственной пошлины за регистрацию недвижимости.

Закон предусматривает несколько оснований для возврата денежных средств. Представим, что госпошлина заявителем оплачена, а заявление на государственную регистрацию прав не подано и обращаться за услугой гражданину по какой-то причине не понадобилось. В этой ситуации сумма оплаты будет возвращена в полном объеме. Кроме того, пошлина сохраняется, если поданные документы не были приняты в работу и их вернули без рассмотрения (т.е. ту же квитанцию можно предоставить при повторном обращении). Половину суммы уплаченной госпошлины вернут, если один или все участники сделки подадут заявление о прекращении регистрационных действий по инициативе заявителя. Наконец, при уплате большей суммы, чем это установлено законодательством, плательщик получит обратно только сумму самой переплаты. В случае вынесения решения об отказе в госрегистрации, госпошлина «сгорает».

Традиционный способ подачи документов на возврат госпошлины за учетно-регистрационные действия или платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости заключается в заполнении соответствующего заявления и его подаче почтовым отправлением или нарочно в Управление Росреестра по Республике Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162. Заявление о возврате излишне (ошибочно) уплаченных денежных средств можно заполнить на месте по указанному адресу либо скачать на сайте ведомства (www.rosreestr.gov.ru) в разделе «Республика Крым», выбрав подразделы «Государственные услуги и функции»/Реквизиты платежных документов» . К заявлению необходимо приложить ксерокопию (оригинал) квитанции об уплате средств. Стоит отметить, что в случае, если оплата за выписку из ЕГРН была совершена в наличной форме, то для возврата средств понадобится приложить оригинал квитанции. Подробный список документов, которые необходимо приложить к заявлению о возврате средств, также размещен на сайте (https://clck.ru/3RMo9o).

Заявку на возврат денег можно направить и в электронном виде.

Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра, используя учетные данные Госуслуг. Далее в разделе «Мои услуги и сервисы/Иное» выбрать услугу «Возврат платы и государственной пошлины». Пользователю предстоит ввести данные о заявителе и о платеже, подлежащем возврату, прикрепить платежный документ в формате pdf, zip или xml. Затем нужно будет проверить заявление, подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить на рассмотрение в госорган, – уточнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Крым Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым

