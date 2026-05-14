Кроме прочего рассмотрены вопросы направления и получения ответов на запросы в рамках требований Федерального законна №218-ФЗ, соблюдения сроков дачи ответов. В ходе совещания будут определены протокольные поручения о порядке подачи на регистрацию права аренды по договорам, заключаемым гражданами и ДИЗО Правительства Севастополя, соблюдения сроков предоставления ответов на запросы регистраторов Росреестра.

На базе Управления Росреестра по Севастополю состоялось совещание по вопросам межведомственного взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в котором приняли участие представители Департаментов имущественных и земельных отношений, капитального строительства, архитектуры города Севастополя, Роскадастра, УМВД, ОВМ УМВД, ФССП, нотариата, БТИ.

В Управлении Росреестра по Севастополю говорили о повышении качества предоставляемых заявлений, сроки регистрации и причины их нарушений

В Управлении Росреестра по Севастополю говорили о повышении качества предоставляемых заявлений, сроки регистрации и причины их нарушений

Мы используем необходимые cookie для корректной работы сайта, а также, с вашего согласия, аналитические cookie и сервис Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование аналитических cookie. Нажимая «Отказаться», вы разрешаете использовать только необходимые cookie. Подробнее — в Политике конфиденциальности и Согласии на обработку персональных данных.