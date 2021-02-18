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В Верхнесадовом - под Севастополем - строят физкультурно-оздоровительный комплекс

В Верхнесадовом — под Севастополем — строят физкультурно-оздоровительный комплекс

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:10 18.02.2021

На данный момент на объекте в Верхнесадовом проводятся земляные работы, работы по устройству свай и подготовка армированного каркаса.

Контракт был заключен в декабре 2020 года. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце года. На первом этаже будут размещены универсальный игровой зал, где будет можно заниматься волейболом, бадминтоном, единоборствами, тяжелой атлетикой, а также раздевалки, медкабинеты и другие помещения. На втором этаже будет расположен зал для настольного тенниса на три стола с сопутствующими помещениями, административные кабинеты, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

По словам представителя подрядчика Игоря Матына, сейчас на площадке задействовано порядка 18 человек и пять единиц техники. Работы ведутся в соответствии с графиком.

В Верхнесадовом - под Севастополем - строят физкультурно-оздоровительный комплекс В Верхнесадовом - под Севастополем - строят физкультурно-оздоровительный комплекс В Верхнесадовом - под Севастополем - строят физкультурно-оздоровительный комплекс

В настоящее время в Севастополе также ведется строительство еще четырех физкультурно-оздоровительных комплексов на ул. Шевченко, ул. Гавена, в Каче и Инкермане.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Верхнесадовом - под Севастополем - строят физкультурно-оздоровительный комплекс

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