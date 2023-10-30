В Верхнесадовом завершают капитальный ремонт дома культуры, новый ФОК уже принял спортсменов

Новогоднюю ёлку для жителей села Верхнесадового можно будет провести в отремонтированном доме культуры. Об этом сообщил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев во время рабочей поездки. Глава города выразил надежду, что подрядчик завершит капитальный ремонт до конца года.

По информации генерального директора ООО «Таврида-Проект» Александра Саламатина, компания заканчивает ремонт здания и вскоре приступает к благоустройству.

Ежедневно на объекте работает от 40 до 50 человек, капитальный ремонт завершён на 85%. Выполнены все работы, связанные с инженерными сетями, завершаются внутренняя отделка. Специалисты восстановили изначальный облик здания — там есть большое количество лепнины и декорированных элементов. Полностью выполнены элементы лестничных маршей, готовимся через две недели приступать к благоустройству, планируем через полтора месяца полностью завершить все работы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Саламатина.

Директор культурного комплекса «Корабел», в состав которого входит верхнесадовский дом культуры, Любовь Талах отметила, что двери ДК будут открыты для всех желающих — и для тех, кто хочет заниматься в творческих коллективах, и для посетителей досуговых мероприятий.

Здесь работают прекрасные творческие коллективы, которые уже с огромным нетерпением ждут занятий в обновленном здании: образцовый крымскотатарский коллектив «Дуванкой», танцевальный коллектив «Красуни», театральный коллектив, коллектив декоративно-прикладного творчества. Изюминкой нашего дома культуры является народный музей пяти героев-черноморцев, — подчеркивает Любовь Талах.

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный рядом с домом культуры, уже принял спортсменов — здесь занимаются ребята из Верхнесадового и близлежащих сёл.На первом этаже расположен многофункциональный универсальный зал, в котором можно заниматься баскетболом, волейболом, футболом, борьбой. На втором этаже расположен большой зал для занятий боксом», — сообщил Юрий Бродецкий, директор спортивной школы олимпийского резерва № 8, в состав которого входит ФОК.

Сейчас спортом занимаются порядка 150 детей. В дальнейшем их станет больше — спортшкола планирует развивать здесь настольный и большой теннис, а также ввести занятия спортом для взрослых и для самых маленьких.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построили по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Теперь у ребят из Верхнесадового и близлежащих сел есть новое, современное место для занятий. Уверен, наши тренеры вырастят из них новых чемпионов, — подчёркивает Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя