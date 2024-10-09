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В виде льготных микрозаймов на развитие бизнеса предприниматели Крыма получили свыше 830 млн рублей

В виде льготных микрозаймов на развитие бизнеса предприниматели Крыма получили свыше 830 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 09.10.2024

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с начала года предприниматели Крыма успели оформить 450 микрозаймов по разным льготным программам Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым. Общая сумма заёмных средств составила свыше 830 млн рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Деньги от полученных микрозаймов пошли на строительство, открытие новых торговых точек, приобретение оборудования, перестройку производственных процессов, увеличение мощностей, проектов импортозамещения, увеличение объёмов торговли и запуск новых видов деятельности, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым предоставляет широкий спектр льготных продуктов, рассчитанных на финансирование разных секторов экономики – от самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, до бизнесменов со стажем.

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На сегодняшний день организация предлагает 15 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 20% годовых.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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