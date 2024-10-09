В виде льготных микрозаймов на развитие бизнеса предприниматели Крыма получили свыше 830 млн рублей

Деньги от полученных микрозаймов пошли на строительство, открытие новых торговых точек, приобретение оборудования, перестройку производственных процессов, увеличение мощностей, проектов импортозамещения, увеличение объёмов торговли и запуск новых видов деятельности, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым предоставляет широкий спектр льготных продуктов, рассчитанных на финансирование разных секторов экономики – от самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, до бизнесменов со стажем.

На сегодняшний день организация предлагает 15 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 20% годовых.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым