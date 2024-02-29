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В Восточном у по требованию природоохранного прокурора ликвидирована свалка отходов
Фото: прокуратура РК

В Восточном Крыму по требованию природоохранного прокурора ликвидирована свалка отходов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:09 29.02.2024

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления.

На территории Ленинского района при въезде в село Приозерное выявлена несанкционированная свалка отходов. В связи с тем, что мер, направленных на ее ликвидацию, принято не было прокурор обратился в суд с иском.

В процессе рассмотрения дела администрацией Приозерненского сельского поселения требования прокурора исполнены добровольно, свалка отходов ликвидирована, — сообщили в надзорном ведомстве (и подкрепили информацию фотографией).

В Восточном Крыму по требованию природоохранного прокурора ликвидирована свалка отходов

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