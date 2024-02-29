В Восточном Крыму по требованию природоохранного прокурора ликвидирована свалка отходов

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления.

На территории Ленинского района при въезде в село Приозерное выявлена несанкционированная свалка отходов. В связи с тем, что мер, направленных на ее ликвидацию, принято не было прокурор обратился в суд с иском.

В процессе рассмотрения дела администрацией Приозерненского сельского поселения требования прокурора исполнены добровольно, свалка отходов ликвидирована, — сообщили в надзорном ведомстве (и подкрепили информацию фотографией).