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В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый

В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:17 29.06.2020

В субботу вечером в службу спасения в 20:30 поступило сообщение о том, что в районе мыса Толстый поднимается густой дым.

По прибытию подразделений к месту ЧП, было установлено, что горит неэксплуатируемое строение. Угрозы распространения пламени не было. Погибших и пострадавших нет.  Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Локализовать возгорание спасатели смогли в 20:44. Ликвидировать открытое горение удалось в 21:00, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый

А утром в воскресенье в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе Первомайской балки Нахимовского муниципального округа на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

На площади 800 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. К ликвидации пожара были привлечены 19 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 8 человек и 3 единицы техники, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый

фото: ГУ МЧС России в Севастополе

В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый

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