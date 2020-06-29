В выходные дни в Севастополе спасатели тушили пожары на полигоне ТБО и мысе Толстый

В субботу вечером в службу спасения в 20:30 поступило сообщение о том, что в районе мыса Толстый поднимается густой дым.

По прибытию подразделений к месту ЧП, было установлено, что горит неэксплуатируемое строение. Угрозы распространения пламени не было. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Локализовать возгорание спасатели смогли в 20:44. Ликвидировать открытое горение удалось в 21:00, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

А утром в воскресенье в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе Первомайской балки Нахимовского муниципального округа на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

На площади 800 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. К ликвидации пожара были привлечены 19 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 8 человек и 3 единицы техники, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

фото: ГУ МЧС России в Севастополе