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В Ялте 1 октября начнётся внедрение цифровых удостоверений для многодетных семей

В Ялте 1 октября начнётся внедрение цифровых удостоверений для многодетных семей

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 12:01 17.09.2024

Пилотный проект по использованию цифровых удостоверений с QR-кодами (https://yalta.rk.gov.ru/documents/2b5782b9-9fe9-4b24-9e46-1f92f41d81c9) для многодетных семей стартует 1 октября – с этого времени они будут использоваться наравне с бумажными.

Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе «Семья и дети» в личном кабинете членов семьи на портале Госуслуги, если у них подтверждена учетная запись.

Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения.

Цифровое удостоверение упростит саму процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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