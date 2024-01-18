Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК на клумбах высаживают луковицы весенних цветов
актуально в республике
В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК на клумбах высаживают луковицы весенних цветов

В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК на клумбах высаживают луковицы весенних цветов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:33 18.01.2024

Уже к апрелю на клумбах в центре Ялты, Алупки и посёлков расцветут тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

Почти 40 тысяч луковиц тюльпанов, в том числе бахромчатых и пионовидных, а также гиацинтов и нарциссов уже в апреле порадуют нас по всему муниципалитету. На площади Советской высадили 7 тысяч саженцев, свыше 3 тысяч тюльпанов появятся в центре Алупки, а ещё цветочные ковры украсят набережную и въездную группу в Ялте, променад в Гурзуфе, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Она также напомнила, что новым клумбам площади Советской особое внимание было уделено не случайно: после благоустройства в рамках инициированного Президентом нацпроекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» она стала настоящей точкой притяжения для горожан и гостей курорта.

Узнайте больше:  Брендовые очки - аксессуары, которые достойны внимания и затрат

В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК на клумбах высаживают луковицы весенних цветов В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК на клумбах высаживают луковицы весенних цветов

В свою очередь, и.о. начальника МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади рассказал особенности некоторых высаженных растений.

Тюльпаны и однотонные, и миксовые, где каждый бутон обладает двумя-тремя оттенками. Часть сортов нарциссов и гиацинтов переданы городу в дар, за что отдельно благодарю неравнодушных ялтинцев. Наслаждаться этим великолепием мы сможем до трёх недель, а уже к лету на смену тюльпанам придут полюбившиеся всем канны, — говорит Александр Григориади. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.