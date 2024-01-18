В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК на клумбах высаживают луковицы весенних цветов

Уже к апрелю на клумбах в центре Ялты, Алупки и посёлков расцветут тюльпаны, нарциссы и гиацинты.
Почти 40 тысяч луковиц тюльпанов, в том числе бахромчатых и пионовидных, а также гиацинтов и нарциссов уже в апреле порадуют нас по всему муниципалитету. На площади Советской высадили 7 тысяч саженцев, свыше 3 тысяч тюльпанов появятся в центре Алупки, а ещё цветочные ковры украсят набережную и въездную группу в Ялте, променад в Гурзуфе, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Она также напомнила, что новым клумбам площади Советской особое внимание было уделено не случайно: после благоустройства в рамках инициированного Президентом нацпроекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» она стала настоящей точкой притяжения для горожан и гостей курорта.
В свою очередь, и.о. начальника МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади рассказал особенности некоторых высаженных растений.
Тюльпаны и однотонные, и миксовые, где каждый бутон обладает двумя-тремя оттенками. Часть сортов нарциссов и гиацинтов переданы городу в дар, за что отдельно благодарю неравнодушных ялтинцев. Наслаждаться этим великолепием мы сможем до трёх недель, а уже к лету на смену тюльпанам придут полюбившиеся всем канны, — говорит Александр Григориади.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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