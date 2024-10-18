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В Ялте анонсируют легкоатлетические соревнования "Золотая осень"
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

В Ялте анонсируют легкоатлетические соревнования «Золотая осень»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:38 18.10.2024

19 октября в Ялте на стадионе «Авангард» пройдут Республиканские соревнования по легкой атлетике «Золотая осень» памяти мастера спорта международного класса Ирины Костюченковой.

Как сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики, на беговые дорожки и в сектора выйдут около четырехсот юношей и девушек 2010-2011 гг. р., 2012 г. р. и младше – воспитанники спортивных школ Крыма, Севастополя, Адыгеи, ДНР и ЛНР, Запорожской и Ростовской областей.

Будут разыграны медали в беговых видах (в т. ч. с барьерами), прыжковых дисциплинах, толкании ядра, метании диска и копья.

Соревнования личные. Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями.

Торжественное открытие – в 11.00, начало соревновательной программы – в 11.30.

Справка

Ирина Анатольевна Костюченкова (11.05.1961 г., Челябинск – 31.03.2023 г., Алушта) – мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Любовь к спорту привили родители. Отец был тренером по легкой атлетике, а мать – по спортивной гимнастике. Ирина Анатольевна с детства занималась гимнастикой. В 9-м классе перешла в секцию легкой атлетики, где тренировал ее отец и уже занималась ее старшая сестра.

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В середине 80-х вошла в состав сборной команды СССР, ее наставником стал заслуженный тренер Ярослав Александрович Литвинов.

Финалистка Олимпийских игр в метании копья (1988) – заняла 4-е место, уступив 30 сантиметров в борьбе за «бронзу». Участница Олимпийских игр-1992, Барселона.

Чемпионка Универсиады (1987 г., Загреб), серебряный призер Игр доброй воли (1986 г.), двукратная чемпионка СССР по многоборью ГТО.

Личный рекорд в метании копья – 67,00 м.

После завершения спортивной карьеры работала тренером в РК ДЮСШ, затем в ГБУ ДО РК «СШОР по легкой атлетике № 1» (Ялта) и преподавателем физической культуры в Алуштинской общеобразовательной школе № 2.

источник: «Крымский спорт»

 

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