В Ялте бухгалтер одной из фирм целый год потихоньку обворовывала родное предприятие

«Намутила» аж 13 миллионов рублей.

Ялте полиция задержала бухгалтера, по подозрению в хищении у работодателя 13 миллионов рублей. 38-летняя ранее не судимая местная жительница целый год обворовывала фирму, в которой трудилась бухгалтером по банковским операциям. В рамках следственных действий выявлено 3 эпизода противоправной деятельности злоумышленницы.

Подозреваемая написала явку с повинной и пояснила сотрудникам полиции, что в фирме потерпевшего выполняла обязанности бухгалтера по банковским операциям. Спустя некоторое время, работая в указанной должности у женщины возник противоправный умысел — постепенно осуществлять перевод крупной суммы денежных средств с расчетных счетов предприятия на свои банковские карты. На протяжении года, пользуясь служебным положением, ей удавалось скрывать свои действия, однако после ее увольнения на предприятии обнаружилась крупная недостача и руководители обратились за помощью в полицию. В ходе допроса злоумышленница пояснила, что все миллионы потратила на личные нужды, выплачивая долги, — сообщили в МВД по РК.

По выявленным фактам следователем УМВД России по г. Ялта возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

С тегами: МВД России в Крыму