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Новости Республики
В Ялте двое незнакомых друг с другом мужчин обворовывали один и тот же магазин. Один крал технику, второй - продукты
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Ялте двое незнакомых друг с другом мужчин обворовывали один и тот же магазин. Один крал технику, второй — продукты

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:33 13.03.2025

В дежурную часть УМВД России по г. Ялте обратился 23-летний местный житель с заявлением о краже бытовой техники, продуктов питания и напитков из помещения магазина, расположенного в центре города. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 192 000 рублей.

Заявитель рассказал, что строение на определенный период времени применялось в качестве склада для хранения товара. После размещения очередной партии товара потерпевший ушел, забыв проверить заперта ли дверь, а вернувшись через некоторое время обнаружил пропажу имущества. Стражи порядка незамедлительно преступили к поискам злоумышленника. Установлено, что к пропаже товаров причастны двое мужчин, действовавших в разное время и не знакомых друг с другом. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлены и задержаны 37-летний гражданин Республики Беларусь без определенного места жительства, а также 61-летний житель г. Ялты, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Полицейские выяснили, что один из фигурантов, на протяжении нескольких дней беспрепятственно проникал в незапертое помещение и выносил из магазина бытовую технику и слайсер. Похищенное сбывал в ломбард, а полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Второй задержанный — 61-летний местный житель, также обнаружил незапертое помещение и действовал аналогичным образом. Из складского помещения он похитил продукты питания, напитки и мороженое для дальнейшей продажи. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды. От злоумышленников получены признательные показания.

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Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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