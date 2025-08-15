В Ялте готовят к запуску первую в Крыму волюметрическую станцию для мониторинга аллергенов

Прямо сейчас:
источник: пресс-служба администрации Ялты

На крыше корпуса клиники имени Пирогова Института имени И. М. Сеченова в Ялте уже в сентябре этого года будет установлена первая на полуострове волюметрическая станция. Это оборудование, одно из 600 действующих в мире, предназначено для решения проблемы сезонной аллергии. Станция будет ежедневно измерять концентрацию в воздухе спор грибов и пыльцы ключевых аллергенных растений Южного берега Крыма: амброзии, кипариса, сосны и других. Полученные данные позволят формировать точные прогнозы «пыльцевой опасности», что критически важно для аллергиков. Врачи и пациенты получат надежную основу для своевременного начала и корректировки противоаллергической терапии.

Для людей с аллергией знание о начале и пике пыления их аллергена — это необходимость, которая позволяет заранее начать прием лекарств, минимизировать контакт с аллергеном и избежать тяжелых обострений. Точные данные с волюметрической станции — долгожданный инструмент для повышения качества жизни наших пациентов в сезон цветения. Особенно актуально это для такого популярного курорта, как Ялта, с ее уникальной флорой, — отмечает старший научный сотрудник АНИИ им. Сеченова, кандидат медицинских наук, врач — аллерголог — иммунолог, врач — пульмонолог Светлана Беляева.

Закупка станции стоимостью 3 миллиона рублей осуществлена за счет средств, выделенных Министерством здравоохранения Республики Крым. Работать со станцией будет действующий сотрудник института с биологическим образованием и опытом микроскопии Лейла Дудченко. Для этого ей потребуется пройти специальное трехмесячное обучение в Москве.

Это уникальный шанс внести реальный вклад в здоровье людей. Мне очень интересно узнать в этом плане что-то для себя новое. Предстоящее обучение в Москве станет ключевым этапом для овладения передовой методикой, — отмечает заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии АНИИ им. Сеченова — доктор медицинских наук Лейла Дудченко.

Параллельно с мониторингом ялтинский Институт им. Сеченова ведет работу над методами лечения. Совместно с казахстанскими партнерами разработан БАД для иммунопрофилактики аллергии на пыльцу кипариса. Уникальность препарата в использовании местной пыльцы, собранной сотрудниками в парках Южного берега Крыма. Для диагностики также применяется специальная иммуноферментная тест-система, созданная на основе пыльцы крымских растений (сосна, кедр, кипарис), позволяющая не только выявлять аллергию, но и определять тактику терапии.

Ялтинский Институт имени И. М. Сеченова планирует стать частью единой общероссийской сети мониторинга пыльцы и спор грибов, создание которой сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Это позволит интегрировать данные по Крыму в общероссийскую картину и повысить эффективность борьбы с аллергией по всей стране.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

