В Ялте готовят к запуску первую в Крыму волюметрическую станцию для мониторинга аллергенов

Это уникальный шанс внести реальный вклад в здоровье людей. Мне очень интересно узнать в этом плане что-то для себя новое. Предстоящее обучение в Москве станет ключевым этапом для овладения передовой методикой, — отмечает заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии АНИИ им. Сеченова — доктор медицинских наук Лейла Дудченко.

Параллельно с мониторингом ялтинский Институт им. Сеченова ведет работу над методами лечения. Совместно с казахстанскими партнерами разработан БАД для иммунопрофилактики аллергии на пыльцу кипариса. Уникальность препарата в использовании местной пыльцы, собранной сотрудниками в парках Южного берега Крыма. Для диагностики также применяется специальная иммуноферментная тест-система, созданная на основе пыльцы крымских растений (сосна, кедр, кипарис), позволяющая не только выявлять аллергию, но и определять тактику терапии.

Ялтинский Институт имени И. М. Сеченова планирует стать частью единой общероссийской сети мониторинга пыльцы и спор грибов, создание которой сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Это позволит интегрировать данные по Крыму в общероссийскую картину и повысить эффективность борьбы с аллергией по всей стране.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта