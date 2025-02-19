В Ялте идёт диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны

Мобильная бригада выезжает по адресам в Ялте и поселках по составленному графику. У пациентов измеряют давление и делают электрокардиограмму, берут анализы. После получения результатов к ним направляют профильных специалистов для консультации.

Иногда бывает так, что приезжаешь по адресу, а соседи просят осмотреть другого пожилого человека, которого нет в списке. Мы никому не отказываем, — рассказывает фельдшер выездной мобильной бригады Елена Буткевич.

Забота о ветеранах Великой Отечественной и приравненных к ним лицам является приоритетной в Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА России.

источник: ЯММЦ ФМБА России