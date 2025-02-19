В Ялте идёт диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны

Мобильная бригада медиков выезжает по адресам в Ялте и поселках.
Плановые медосмотры ветеранов мы проводим ежегодно в феврале-марте, и нынешний год не стал исключением. Мы уточнили списки уважаемых людей в Совете ветеранов и в Ялтинской городской общественной организации инвалидов войны, вооружённых сил и участников боевых действий. С каждым человеком или его родственником мы заранее созваниваемся, чтобы уточнить удобное время для посещений, — рассказывает заместитель главврача по поликлиническому разделу работы Ирина Кравченко.
Мобильная бригада выезжает по адресам в Ялте и поселках по составленному графику. У пациентов измеряют давление и делают электрокардиограмму, берут анализы. После получения результатов к ним направляют профильных специалистов для консультации.
Иногда бывает так, что приезжаешь по адресу, а соседи просят осмотреть другого пожилого человека, которого нет в списке. Мы никому не отказываем, — рассказывает фельдшер выездной мобильной бригады Елена Буткевич.
Забота о ветеранах Великой Отечественной и приравненных к ним лицам является приоритетной в Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА России.
источник: ЯММЦ ФМБА России
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