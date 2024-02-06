В Ялте капремонтом планируют охватить почти втрое больше многоквартирных домов чем в 2023-м

В рамках данных работ замене подлежат 19 кровель, 53 лифта, 12 фасадов, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

С адресами, где в 2024-м будут проводиться работы, можно ознакомиться здесь: https://kaprem82.ru/собственникам/

Янина Павленко также отметила, что в 2024-м году капремонт коснулся 23-х домов, в частности, были сделаны 17 кровель, 4 лифта, столько же фасадов и один подвал.

С отчётом о выполненных работах можно ознакомиться здесь: https://kaprem82.ru/капитальный-ремонт-мкд-итоги-работы-в-2/

Я напомню, что эти взносы обязательны, альтернатива одна — открытие спецсчёта, на котором аккумулируются средства жильцов на ремонт конкретного МКД. Ялта, увы, по-прежнему в аутсайдерах по Крыму. Уже сейчас Фонд вынужден взыскивать долги с неплательщиков через суд, — добавила Янина Павленко.

По словам главы администрации Ялты, сроки ремонта конкретного МКД можно перенести на более ранний, но для этого собираемость должна быть не менее 90%.

источник: пресс-служба администрации Ялты