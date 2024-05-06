В Ялте местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей матери

В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ноябре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей матерью, осужденный нанес последней несколько ударов кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. Наказание по статье – строгое (до 15 лет лишения свободы).