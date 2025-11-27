В Ялте мужчина украл у барышни телефон и вывел через банкоматы 100 тысяч рублей

Установлено, что сожитель потерпевшей, воспользовавшись моментом ссоры, похитил её мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей. Кроме того, имея доступ к личному кабинету онлайн-банка , он обналичил денежные средства в размере 100 000 рублей через банкоматы. Часть похищенных денег мужчина потратил на личные нужды, а телефон оставил себе. Общий ущерб составил около 108 000 рублей. Оперативно-розыскные мероприятия позволили задержать подозреваемого — 33-летнего жителя Ялты. В ходе допроса мужчина признал свою вину и частично возместил ущерб, вернув часть похищенных средств, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственный отдел УМВД России по городу Ялте возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража с банковского счёта»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция Ялты призывает граждан быть бдительными и не допускать доступа посторонних лиц к своим личным данным и финансовым средствам. В случае совершения преступления необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым