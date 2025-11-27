Прямо сейчас:
В Ялте мужчина украл у барышни телефон и вывел через банкоматы 100 тысяч рублей
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Ялте мужчина украл у барышни телефон и вывел через банкоматы 100 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:55 27.11.2025

Сотрудники Управления МВД России по городу Ялте раскрыли кражу, совершённую в отношении 49-летней местной жительницы. Потерпевшая обратилась в дежурную часть с заявлением о пропаже мобильного телефона  и денежных средств.

Установлено, что сожитель потерпевшей, воспользовавшись моментом ссоры, похитил её мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей. Кроме того, имея доступ к личному кабинету онлайн-банка , он обналичил денежные средства в размере 100 000 рублей через банкоматы. Часть похищенных денег мужчина потратил на личные нужды, а телефон оставил себе. Общий ущерб составил около 108 000 рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили задержать подозреваемого — 33-летнего жителя Ялты. В ходе допроса мужчина признал свою вину и частично возместил ущерб, вернув часть похищенных средств, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственный отдел УМВД России по городу Ялте возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража с банковского счёта»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция Ялты призывает граждан быть бдительными и не допускать доступа посторонних лиц к своим личным данным и финансовым средствам. В случае совершения преступления необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

