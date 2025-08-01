В Ялте мужчину подозревают в попытках сбыть особо крупную партию запрещённых веществ

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Ялте установили причастность 34-летнего жителя Ялты к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Полицейские остановили подозреваемого на одной из городских улиц г. Алупка. Мужчина вел себя подозрительно, плохо ориентировался в пространстве и не мог ответить на вопросы правоохранителей. При досмотре имеющейся при нем дорожной сумки, стражи порядка обнаружили и изъяли банку с веществом растительного происхождения и три полимерных пакета с порошкообразным веществом. Злоумышленник рассказал, что найденные у него вещества – это запрещенные наркотические средства: марихуана и мефедрон, которые он приобрел в Москве и пытался сбыть на территории полуострова, но преступный умысел не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции.
Результаты экспертизы подтвердили, что вещество растительного происхождения общей массой 96,91 г является наркотическим средством каннабис (марихуана), а порошкообразное вещество общей массой 350,4 г содержит в своем составе наркотическое средство «мефедрон» (4-метилметкатинон), — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом УМВД России по г. Ялта в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном и в особо крупном размере). Согласно действующему законодательству фигуранту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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