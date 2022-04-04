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В Ялте на курортный сезон приостановят все виды строительных работ. Ну почти...
фото: pxhere.com

В Ялте на курортный сезон приостановят все виды строительных работ. Ну почти…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 04.04.2022

Ограничение строительства в курортный сезон будет действовать с 31 мая по 30 сентября. Есть ряд исключений – строительство в рамках ФЦП, за счет федерального бюджета, Республики и местного. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/24948.

Впереди два месяца, прошу за это время подготовиться и завершить все необходимые процессы. С 31 мая начинаем строгий контроль, — заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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