В Ялте на курортный сезон приостановят все виды строительных работ. Ну почти...

Ограничение строительства в курортный сезон будет действовать с 31 мая по 30 сентября. Есть ряд исключений – строительство в рамках ФЦП, за счет федерального бюджета, Республики и местного. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/24948 .

Впереди два месяца, прошу за это время подготовиться и завершить все необходимые процессы. С 31 мая начинаем строгий контроль, — заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта