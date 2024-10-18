В Ялте начали подачу тепла в учреждения социально-культурной сферы и здравоохранения. Жилой фонд пока ждёт

Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты Сергей Баннов. Традиционно отопительный сезон начинается с подключения учреждений социально-культурной сферы и здравоохранения. Первые заявки от руководителей уже поступили. С сегодняшнего дня начали подавать тепло в детские сады № 9 и № 33, а также школу № 8.

Для отопления жилого фонда все же ждем более существенного понижения температуры, однако также готовы запустить тепло в дома при необходимости, — напоминает Сергей Баннов.

В Ялте функционируют две теплоснабжающие организации – муниципальное предприятие «Ялтинские тепловые сети» (более 230 жилых домов и большая часть объектов социальной сферы и здравоохранения региона) и филиал республиканского «Крымтеплокоммунэнерго» (в основном жилфонд). В ходе подготовки к отопительному сезону специалисты учреждений меняли оборудование на котельных, проводили ремонт дымоходов, котлов, восстанавливали теплоизоляционное покрытие трубопроводов и многое другое.

Так, «Ялтинские тепловые сети» заменили подземные участки теплотрассы на ул. Строителей в Гурзуфе и на пересечении улиц Щербака и Строителей в Ялте. На 13 котельных установили 24 новых котла. Все они отечественного производства, срок их эксплуатации – 25 лет.

В филиале «Крымтеплокоммунэнерго» заменили более километра теплотрасс и еще почти 1000 метров восстановили. Заменили теплообменное оборудование и 3 котла.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта