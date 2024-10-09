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В Ялте начался приём документов на выдачу (переоформление) удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:20 09.10.2024

ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи» ведет приём документов на выдачу (переоформление) удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации, в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 02.08.2024 № 435 «О порядке выдачи в Республике Крым удостоверения, подтверждающего статуса многодетной семьи в Российской Федерации, и признании утратившим силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» согласно графику:

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  • Понедельник, Вторник с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
  • Среда с 9:00 до 13:00 по предварительной записи (31-47-77; +7978175-22-96) по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д. 21

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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