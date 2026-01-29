В Ялте намерены внести изменения в схему дорожного движения

Все решения тщательно проработаны большой командой администрации при содействии госавтоинспекции. Цель – уйти от постоянных заторов и «тянучек» на Спартаке, что в общем улучшит движение по всему центру Ялты, — подчеркнула Янина Павленко.

Так, первым этапом планируется убрать существующую муниципальную парковку на 13 мест на ул. Маршака и обустроить на 14 – в районе магазина ПУД. Это позволит увеличить существующий остановочный карман и даст больше места для посадки и высадки пассажиров со стороны Пушкинской. Туда же будет перенесена остановка маршрутов №8 и №24. Полосу движения для общественного транспорта обозначат делиниаторами.

Вторым этапом в более долгосрочной перспективе будет задействована противоположная сторона – район Пушкинского рынка. Там запланировано расширение остановочных карманов за счет пешеходных тротуаров с выделением двух дополнительных полос для движения транспорта, в том числе «захватим» для проезда кусочек тротуара за остановочным пунктом в районе банка ВТБ.

Здесь же обустроим парковку на 6 машино-мест для погрузки-выгрузки товаров и под стоянку такси. Еще 4 дополнительных места для этих же целей оборудуем в переулке Новом. Кроме того, рассчитываем выиграть площадь за счет выкупа частных объектов на остановке, — пояснила глава администрации Ялты и добавила, что проект экспериментальный и при необходимости будет скорректирован.

источник: пресс-служба администрации Ялты