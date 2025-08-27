Прямо сейчас:
В Ялте обрабатывают растения от насекомых-вредителей и возбудителей болезни
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте обрабатывают растения от насекомых-вредителей и возбудителей болезни

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:16 27.08.2025

График  обработки растений от комплекса вредителей и возбудителей болезней на территориях  МБУ «Зеленстрой» с 25.08.2025 — 31.08.2025 — 25.08.2025 — 26.08.2025

1. Сквер по ул. Ломоносова

2. Бульвар Ломоносовский

3. Зеленая зона по ул.Бирюкова

4. Сквер у Бани

5. Сквер Пионерский

6. Пушкинский бульвар

7. Гоголевский бульвар

8. Сквер по ул.Володарского

9. Сквер по ул. Кирова/ул. Щорса

10. ул. Тольятти

11. ул. Чехова

12. Сквер Некрасова

13. ул. Садовая, ул.Садовая «Сквер с журавлями»

14. ул. Карла Маркса

15. Сквер по ул. Карла Маркса

16. Зеленая зона у памятника Л.Украинки

17. Сквер у памятника В.И.Ленину

18. Бульвар  Крымский

19. Сквер Юбилейный

20. Сквер Крымниипроект

21. Сквер Комсомольский

22. ул. Рузвельта

23. Сквер Шевченко

24. Сквер у дома одежды

27.08.2025 — 28.08.2025

1. Приморский парк

2. Сквер Калинина

3. Городской сад

4. Набережная им. Ленина

5. Площадь Советская

6. Сквер у Горисполкома

7. ул. Киевская

8. Сквер Васильева

9. ул. Московская

10. Сквер у школы №9

11. Бульвар Московский

12. Сквер у автовокзала

13. Сквер Наджабова

14. Дорожная развязка «Въездная группа»

15. ул. Кирова

16. Сквер М.П.Чеховой

17.Сквер Данилевского

18.Сквер по ул.Крупской

19. Сквер по ул.Тимирязева

20. Мемориальный комплекс  Холм Славы

21. Сквер им. Батурина

22. пгт.Ливадия, сквер у органного зала, тропа здоровья.

23. пгт.  Ливадия, пер.Батурина, напротив почты,

24. пгт.  Ливадия, сквер вокруг памятника Батурину по ул.Батурина

29.08. 2025- 31.08.2025

1. Сквер им.Победы

2. Сквер им.60-летия Октября.

3.  пгт. Массандра (район площади Дружба, сквер с детской площадкой  по ул. Стахановской, сквер Стахановский),

4. пгт. Массандра, ул. Мира в районе д.5 и д.6

5. пгт. Гурзуф (набережная и парк им. А.С. Пушкина, ул. Соловьева, сквер по ул. Подвойского,  ул. Подвойского (дом быта),  ул. Ленинградская).

6. пгт. Гаспра (парк Мурад-Авур)

7. пгт. Кореиз (сквер по ул. Маяковского. Сквер Погибшим воинам)

8. г. Алупка (Старый город, парк Годлевского, зеленая зона у памятника по Ленина,  Милютинский парк,  зеленая зона у памятника Амет-Хану Султану, Пионерский парк, куртина кольцо))

9. пгт. Симеиз (парк Симеиз, куртина кольцо, зеленые зоны у поссовета)

10. пгт. Симеиз, ул. Советская в р-не д. 58

11. пгт. Форос (сквер Космонавтов, сквер Терлецкого, сквер Южный)

12. пгт. Форос, ул. Терлецкого, 11

13. г. Ялта, «Солнечная тропа»

14. Сквер по ул.Сеченова в р-не дома 14

15. г. Ялта, ул. Блюхера,40

16. г. Ялта, ул. Горького, 23

17. г. Ялта, ул. Кр.Партизан д.11

18. г. Ялта, ул. Савельева д.1

19. г. Ялта, ул. Халтурина, 19

источник: пресс-служба администрации Ялты

