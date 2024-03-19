В Ялте «по горячим следам» раскрыли грабеж и кражу. Похищенное вернули законным владельцам

Накануне в дежурную часть полиции Ялты поступило несколько заявлений о грабежах, совершенных вблизи остановки общественного транспорта. Один из заявителей — 33-летний местный житель — рассказал, что в ночное время к нему подкрался неизвестный, нанес несколько ударов по голове, выхватил мобильный телефон и скрылся.

Как установили полицейские, злоумышленник продолжил преступный умысел и совершил аналогичное нападение на другого прохожего, похитив средство связи и деньги, находящиеся у потерпевшего. Сумма причиненного ущерба составила свыше 12 тысяч рублей. По указанному адресу незамедлительно выехал наряд и после проведения всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка задержали злоумышленника «по горячим следам». Подозреваемым оказался 45-летний местный житель, уже имеющий криминальный опыт. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на заявителей и выхватил у них личные вещи, намереваясь использовать похищенное по своему усмотрению, после чего попытался скрыться с места преступления, — сообщили в МВД по РК.

От подозреваемого получены признательные показания. Один из мобильных телефонов злоумышленник разобрал и выбросил, однако, принадлежащие другому заявителю деньги и средство связи удалось изъять и вернуть владельцу.

Следователем отдела полиции № 2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялта по данным фактам возбуждено два уголовных дела согласно ч. 2 ст. 161 УК РФ («грабеж»). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до семи лет лишения свободы.

В рамках расследования полицейским удалось установить причастность задержанного к еще одному преступному эпизоду. Со слов заявителя, на улице он познакомился с неизвестным мужчиной и пригласил его в гости. Во время распития спиртных напитков потерпевший оставил личные вещи без присмотра, а после ухода приятеля заметил пропажу дорогостоящего средства связи, стоимостью около 70 тыс. руб. 5-летний подозреваемый поспешил избавиться от брендовой вещи и продал украденное имущество. Сотрудники полиции установили место, где злоумышленник сбыл средство связи, изъяли похищенное и вернули хозяину, — уточнили в полиции.

Следователем отдела полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан и заключен под стражу в порядке ст. 91 УПК РФ.