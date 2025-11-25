В Ялте предотвратили заказной поджог четырёх автомобилей и торгового павильона

Оперативники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Ялте во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции в результате проведения совместных мероприятий задержали заказчика умышленного поджога четырёх автомобилей и торгового павильона – 44-летнего ранее не судимого местного жителя.
Оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, которому злоумышленник предложил за денежное вознаграждение совершить данное противоправное деяние.
В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый из-за давнего конфликта затаил обиду на мужчину, который работает водителем у одного из предпринимателей. Желая отомстить ему, он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента. Для реализации криминального замысла подыскал исполнителя.
Полицейские задержали злоумышленника в момент передачи комплекта предметов для совершения преступления и изъяли у него пятилитровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь, а также медицинскую маску, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственным отделом городского УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
