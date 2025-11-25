Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Ялте предотвратили заказной поджог четырёх автомобилей и торгового павильона
Новости Республики
В Ялте предотвратили заказной поджог четырёх автомобилей и торгового павильона
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте предотвратили заказной поджог четырёх автомобилей и торгового павильона

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:51 25.11.2025

Оперативники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Ялте во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции в результате проведения совместных мероприятий задержали заказчика умышленного поджога четырёх автомобилей и торгового павильона – 44-летнего ранее не судимого местного жителя.

Оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, которому злоумышленник предложил за денежное вознаграждение совершить данное противоправное деяние.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый из-за давнего конфликта затаил обиду на мужчину, который работает водителем у одного из предпринимателей. Желая отомстить ему, он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента. Для реализации криминального замысла подыскал исполнителя.

Полицейские задержали злоумышленника в момент передачи комплекта предметов для совершения преступления и изъяли у него пятилитровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь, а также медицинскую маску, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Следственным отделом городского УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Узнайте больше:  В Севастополе задержали студента, которого мошенники завербовали в качестве курьера

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.