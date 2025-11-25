В Ялте предотвратили заказной поджог четырёх автомобилей и торгового павильона

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый из-за давнего конфликта затаил обиду на мужчину, который работает водителем у одного из предпринимателей. Желая отомстить ему, он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента. Для реализации криминального замысла подыскал исполнителя.

Полицейские задержали злоумышленника в момент передачи комплекта предметов для совершения преступления и изъяли у него пятилитровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь, а также медицинскую маску, — сообщили в пресс-службе ведомства.