В Ялте пресекли мошенническую схему: аферисты выманили у крымчан порядка 500 тысяч рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что 25-летний злоумышленник, желая подработать, увидел в одном из мессенджеров объявление, созданное неустановленным лицом. В ходе переписки с администратором сайта обвиняемому предложили принять участие в преступной схеме по дистанционному хищению денежных средств граждан путем обмана. Согласно плану, злоумышленник на сайтах-дублерах известных площадок, предлагающих покупку товаров, а также через мессенджеры, создавал объявления о возможности приобретения авиабилетов, билетов в кино, а также предметов быта, которые в действительности реализовывать не собирался, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

При этом граждане, которые решали приобрести эти товары и соглашались сделать предоплату, осуществляли перевод денежных средств напрямую на счета, которые обвиняемый открыл как на себя, так и на своих родственников в различных банковских учреждениях.

Чтобы скрыть преступную деятельность участниками мошеннической схемы также была предусмотрена возможность перевода оплаты через провайдера финансовых услуг, который дает возможность управления денежными потоками без открытия соответствующего счета. Таким образом, небанковская организация выступала посредником при переводе средств от одного клиента другому. Потерпевшим направлялась ссылка при переходе по которой, чтобы произвести оплату, необходимо было ввести реквизиты банковской карты.

После согласования деталей сделки и получения денежных средств обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения за участие в совместной противоправной деятельности 5% от поступившей ему суммы, а остальную часть перечислял подельнику. При этом никто из покупателей так и не получал обещанный товар.

Благодаря профессионально выполненным оперативно-следственным действиям сотрудники полиции собрали доказательную базу, позволяющую установить причастность обвиняемого к 20 зарегистрированным фактам дистанционного мошенничества. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 500 тыс. руб. По всем эпизодам от злоумышленника получены явки с повинной. Полученную преступным путем прибыль обвиняемый потратил на личные нужды.

На данный момент материалы уголовного дела с утвержденным Прокуратурой г. Ялты обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым