В Ялте презентовали обновлённое меню школьных столовых - чем кормят детей?
фото: пресс-служба администрации Ялты

В презентации также приняли участие заместитель главы администрации Ренард Кутковский, начальник Департамента образования и молодёжной политики Наталья Гладченко и организаторы питания.

Вкуснейшие блинчики, супы, котлеты, блюда из рыбы и птицы, выпечка – всё то, чем уже через неделю будут питаться школьники, сегодня пробовали их родители и директоры школ.  В презентации обновлённого меню принимали участие и все 7 организаторов питания, которые работают в Ялте. Перед каждым стояла важнейшая задача – сделать еду для наших деток разнообразной, сбалансированной и, главное, вкусной, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Для достижения стопроцентной «съедаемости» в некоторые рецепты внесли изменения – к примеру, вместо не очень популярной среди школьников печёнки использовали сердце.

В свою очередь, курирующий сферу заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский напомнил, что в Ялте, как и прежде особое внимание уделяется детям из числа льготных категорий.

Из федерального бюджета предусмотрено финансирование бесплатных завтраков для детей с 1 по 4 класс, а из муниципального финансируем завтраки и обеды для детей из различных льготных категорий – от многодетных семей до малообеспеченных», — подчеркнул Ренард Кутковский.

Все продукты, используемые для приготовления блюд, проходят обязательную сертификацию, проверку через систему «Меркурий» и обязательно маркируются. Вот уже 6 лет подряд Ялта – на третьем месте в России по организации питания. Не останавливаемся, держим планку – очень надеемся, что школьники оценят обновлённое меню и «проголосуют» хорошим аппетитом, — подытожила ответственная за организацию питания в школах Ольга Золотарёва.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

